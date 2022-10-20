Салихамиджич высказался о ситуации Гравенберха в «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич ответил на вопрос о проблемах Райана Гравенберха с игровым временем.

20-летний полузащитник лишь однажды вышел в стартовом составе в нынешнем сезоне, отыграв всего 115 суммарных минут в Бундеслиге. Гравенберх, как сообщается, недоволен своим положением, поэтому потребовал от клуба разъяснений.

«Райан – потрясающий футболист, – комментирует ситуацию Салихамиджич. – Мы знаем, каким потенциалом он обладает, но иногда игроки испытывают трудности с конкуренцией, получая меньше игровой практики. Мы все ждём от него подвигов в скором будущем», – приводит TZ слова спортивного директора «Баварии».