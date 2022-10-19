Дэвис: «Люди понимают, что Мусиала в будущем возьмёт «Золотой мяч»

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис поддержал своего одноклубника Джамала Мусиалу, которого оставили без приза лучшему молодому игроку сезона от France Football.

«Люди могут отрицать, что ты заслужил звание лучшего молодого игрока сезона, но они понимают, что в будущем ты возьмёшь «Золотой мяч», – написал Дэвис в социальных сетях.

Напомним, что на счету Мусиалы в новом сезоне уже 5 голов и 5 результативных передач в немецкой Бундеслиге – это столько же, сколько за всю прошлую кампанию. На старте сезона Джамал является одним из самых важных игроков для мюнхенской «Баварии».