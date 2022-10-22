«Нога в ногу» - после 44 матчей в Бундеслиге Нагельсманн в точности повторяет график Ковача

Уже сорок четыре матча в Бундеслиге провел во главе мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн, и, удивительно, но его показатели у руля баварского клуба за этот временной промежуток в точности повторяют результаты одного из предыдущих тренеров команды - Нико Ковача, который, что также любопытно, руководил немецким суперклубом в течении ровно... 44 игр.

За это время команда выиграла двадцать девять матчей, девять раз сыграла вничью и шесть раз проиграла. В прошлом сезоне «Бавария» снова стала чемпионом Германии - но это уже давно стало обыденностью, на которую никто и внимания не обращает.