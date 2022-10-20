Эрнандес продлит контракт с «Баварией»

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес в скором времени должен продлить свой контракт с немецким клубом. Об этом сообщает издание Kicker.

Напомним, действующее соглашение француза с командой Юлиана Нагельсманна рассчитано до конца следующего сезона. Мюнхенцы хотят предотвратить недоразумения в будущем и поскорее продлить контракт с футболистом.

Эрнандес в данный момент залечивает травму, которую получил ещё в матче группового этапа Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной». При этом есть вероятность, что игрок успеет восстановиться к началу чемпионата мира в Катаре, куда должен поехать со сборной Франции.