Полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане приступил к тренировкам. По информации от журналиста Филиппа Кесслера в социальных сетях, немец пока совершает лёгкие пробежки и постепенно подбирается к тренировкам в общей группе.

Недавно сообщалось, что Сане пропустит около трёх недель из-за своей травмы, но дополнительно обследование показало, что степень серьёзности повреждения не такая страшная, как казалось ранее.

В нынешнем сезоне Сане забил пять голов и отдал две результативные передачи за мюнхенскую «Баварию» в чемпионате Германии. Также на счету полузащитника четыре гола и один ассист в Лиге чемпионов.