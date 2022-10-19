Гравенберх – о игровом времени: «У меня непростая ситуация»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх недоволен количеством игрового времени. Напомним, этим летом голландский хавбек перебрался в немецкий клуб из амстердамского «Аякса» за 18,5 миллионов евро.

«У меня непростая ситуация. Конечно, я хочу играть, но при этом я должен быть терпеливым. Конечно, я прекрасно знаю свои качества, но при этом нахожусь в «Баварии», где собрано множество классных футболистов. Я должен сохранять спокойствие», – заявил Гравенберх в интервью журналисту Максимилиану Коху.

В этом сезоне Гравенберх провёл лишь 115 минут в немецкой Бундеслиге. Также на счету полузащитника 214 минут в остальных турнирах. Футболист отличился за «Баварию» пока только одним голом и ассистом в Кубке Германии.