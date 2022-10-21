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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» подпишет форварда в январе при одном условии

21 Октября 2022 • 21:19 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
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Через 18 ч. 14 мин.

«Бавария» рассматривает возможность приглашения нападающего в зимнее трансферное окно.

Мюнхенский гранд, несмотря на заявления руководства о полностью укомплектованной атакующей линии, всё же может обратиться к услугам нового центрфорварда. Одна из главных целей «Баварии» – Маркус Тюрам из «Боруссии» Мёнхенгладбах. Ранее сообщалось, что француз может быть подписан действующими чемпионами Германии следующим летом в качестве свободного агента, однако, как информирует SportBild, сделка может состояться уже зимой. Произойдёт это в том случае, если мюнхенцы продадут Эрика Чупо-Мотинга.

Маркус Тюрам отметился семью голами в десяти матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Эрик Чупо-Мотинг Маркус Тюрам Трансферы футбола - зима 2023
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ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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