«Бавария» подпишет форварда в январе при одном условии

«Бавария» рассматривает возможность приглашения нападающего в зимнее трансферное окно.

Мюнхенский гранд, несмотря на заявления руководства о полностью укомплектованной атакующей линии, всё же может обратиться к услугам нового центрфорварда. Одна из главных целей «Баварии» – Маркус Тюрам из «Боруссии» Мёнхенгладбах. Ранее сообщалось, что француз может быть подписан действующими чемпионами Германии следующим летом в качестве свободного агента, однако, как информирует SportBild, сделка может состояться уже зимой. Произойдёт это в том случае, если мюнхенцы продадут Эрика Чупо-Мотинга.

Маркус Тюрам отметился семью голами в десяти матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги.