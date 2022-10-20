Нойер вряд ли восстановится к матчу с «Хоффенхаймом»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер может пропустить ближайший тур Бундеслиги, в котором его команда сыграет на выезде против «Хоффенхайма». Напомним, команда Юлиана Нагельсманна находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата и опережает «Хоффенхайм» на два очка.

По информации от Sport Bild, Нойер должен был тренироваться сегодня с «Баварией», но в итоге не вышел на поле из-за боли в плече. Его участие в матче с «Хоффенхаймом» находится под большим вопросом.

Напомним, что после «Хоффенхайма» «Баварии» предстоит сыграть в Лиге чемпионов на выезде с каталонской «Барселоной».