Мусиала: «Слова Дэвиса про «Золотой мяч» удивили меня»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал слова защитника Альфонсо Дэвиса, который ранее выразил уверенность, что немец в будущем возьмёт «Золотой мяч». Также Дэвис намекнул на то, что приз лучшему молодому игроку сезона от France Football должен был получить именно Мусиала, а не Гави из каталонской «Барселоны».

«Альфонсо мне как старший брат. Его слова удивили меня и сделали счастливым. Каждый футболист мечтает когда-нибудь выиграть «Золотой мяч», – цитирует Мусиалу журналист Тоби Альтшуль в социальных сетях.

Напомним, Мусиала в этом сезоне отметился 5 голами и 5 ассистами в немецкой Бундеслиге – это столько же, сколько за всю прошлую кампанию.