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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала: «Слова Дэвиса про «Золотой мяч» удивили меня»

20 Октября 2022 • 09:29 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
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22.10 16:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал слова защитника Альфонсо Дэвиса, который ранее выразил уверенность, что немец в будущем возьмёт «Золотой мяч». Также Дэвис намекнул на то, что приз лучшему молодому игроку сезона от France Football должен был получить именно Мусиала, а не Гави из каталонской «Барселоны».

«Альфонсо мне как старший брат. Его слова удивили меня и сделали счастливым. Каждый футболист мечтает когда-нибудь выиграть «Золотой мяч», – цитирует Мусиалу журналист Тоби Альтшуль в социальных сетях.

Напомним, Мусиала в этом сезоне отметился 5 голами и 5 ассистами в немецкой Бундеслиге – это столько же, сколько за всю прошлую кампанию.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис Джамал Мусиала
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ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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