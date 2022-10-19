Агенты Гравенберха провели переговоры с Салихамиджичем по поводу ситуации игрока в «Баварии»

Агенты полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха провели переговоры со спортивным директором мюнхенцев Хасаном Салихамиджичем, чтобы обсудить ситуацию футболиста в клубе. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях.

Напомним, что сам Гравенберх недавно дал интервью, в котором сказал, что недоволен своей ситуацией в «Баварии». Тем не менее, футболист заявил, что готов проявить терпение и дождаться своего шансы.

В этом сезоне Гравенберх забил лишь один гол и отметился голевой передачей в Кубке Германии. В Бундеслиге на счету полузащитника нет ни одного результативного действия.