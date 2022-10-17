Нагельсманн: «На Чупо-Мотинга всегда можно положиться»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил игру своего подопечного Эрика-Максима Чупо-Мотинга в матче против «Фрайбурга». Напомним, «красная машина» вчера сокрушила своих соперников со счёто 5:0, один из голов как раз забил Чупо-Мотинг.

«Чупо-Мотинг отлично справился. Он перенёс свою качественную игру с тренировок на поле, это было видно с первых минут. В целом, он заслужил выйти в стартовом составе и пораньше в этом сезоне. Мы знаем, что на него всегда можно положиться. Мы счастливы, что Эрик с нами», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

В целом на счету Чупо-Мотинга один гол и результативная передача в этом розыгрыше немецкой Бундеслиги.