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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рибери признался, что заплакал, посмотрев видео о своей карьере

22 Октября 2022 • 14:52 Комментировать
Салернитана
...
Специя
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Через 0 ч. 23 мин.

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери, ранее объявивший о завершении игровой карьеры, признался, что расплакался при просмотре видео о самом себе.

39-летний футболист рассказал, что в последнее время он испытывал боли в колене, из-за чего ему и пришлось завершить карьеру. По признаниям Рибери, он пытался восстановиться и не мог поверить в то, что эта травма заставит его уйти из футбола.

«Вчера я посмотрел видео о своей карьере и заплакал. Я чувствительный человек, у меня есть сердце. Я знал, что этот день настанет, но всё вышло плохо. Слишком быстро. От этого только больнее», — цитирует Рибери La Gazzetta dello Sport.

Последним клубом в карьере Рибери стала итальянская «Салернитана». В текущем сезоне француз провёл два матча, не отметившись в них результативными действиями. За свою карьеру футболист девять раз выиграл чемпионат Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов в составе мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Франк Рибери Салернитана
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