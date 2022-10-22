Рибери присоединится к тренерскому штабу «Салернитаны»

В преддверии субботней игры против «Специи» тренер «Салернитаны» Давиде Никола объявил, что Франк Рибери возьмет на себя роль в его тренерском штабе после прощания со своей карьерой игрока.

«Для меня радость, что он хочет остаться здесь, пусть и в другой роли. Иметь его в нашем штабе - одно удовольствие. Он мог бы сделать что угодно в любой точке мира. Но вместо этого он согласился остаться с нами. Он будет всесторонним сотрудником, он потенциальный тренер из-за его личности, знаний и способности читать моменты. Он теперь по ту сторону забора и сможет воспринимать другую динамику», - цитирует Николу TuttoMercatoWeb.