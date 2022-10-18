Фигу назвал своих фаворитов среди действующих футболистов

Бывший полузащитник «Барселоны», мадридского «Реала» и миланского «Интера» Луиш Фигу рассказал, за кем ему интересно следить в современном футболе.

Обладатель «Золотого мяча» 2000 года, рассказывая о своих предпочтениях, выделил вингеров «Барселоны», «Реала» и мюнхенской «Баварии»: «Мне нравится наблюдать за выступлением футболистов, играющих на той же позиции, на которой раньше выступал я. Среди тех, за кем я слежу с особым интересом, можно отметить Усмана Дембеле, Ансу Фати, Родриго и Кингсли Комана», – заявил знаменитый экс-хавбек, отыгравший 127 матчей за сборную Португалии.