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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фигу назвал своих фаворитов среди действующих футболистов

18 Октября 2022 • 23:12 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
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20.10 22:00

Бывший полузащитник «Барселоны», мадридского «Реала» и миланского «Интера» Луиш Фигу рассказал, за кем ему интересно следить в современном футболе.

Обладатель «Золотого мяча» 2000 года, рассказывая о своих предпочтениях, выделил вингеров «Барселоны», «Реала» и мюнхенской «Баварии»: «Мне нравится наблюдать за выступлением футболистов, играющих на той же позиции, на которой раньше выступал я. Среди тех, за кем я слежу с особым интересом, можно отметить Усмана Дембеле, Ансу Фати, Родриго и Кингсли Комана», – заявил знаменитый экс-хавбек, отыгравший 127 матчей за сборную Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Родриго Луиш Фигу Кингсли Коман Усман Дембеле Ансу Фати
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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