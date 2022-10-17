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Салихамиджич объяснил, что Нагельсманн сам отказался от нападающего на замену Левандовски

17 Октября 2022 • 10:43 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
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20.10 22:00

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснил, что главный тренер Юлиан Нагельсманн лично отказался от идеи приглашения нового нападающего на замену Роберту Левандовски, который летом перебрался в каталонскую «Барселону».

«Летом мы выбрали чёткую стратегию и не пригласили нового нападающего на замену Левандовски. Во главе всех решений стоял Нагельсманн. Мы много консультировались, но никаких споров не возникало», – цитирует Салихамиджича журналист Фабрицио Романо.

Напомним, «Бавария» следующим летом хочет приобрести на позицию нападающего Гарри Кейна из лондонского «Тоттенхэма». У игрока действует контракт со «шпорами» до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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