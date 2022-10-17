Салихамиджич объяснил, что Нагельсманн сам отказался от нападающего на замену Левандовски

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснил, что главный тренер Юлиан Нагельсманн лично отказался от идеи приглашения нового нападающего на замену Роберту Левандовски, который летом перебрался в каталонскую «Барселону».

«Летом мы выбрали чёткую стратегию и не пригласили нового нападающего на замену Левандовски. Во главе всех решений стоял Нагельсманн. Мы много консультировались, но никаких споров не возникало», – цитирует Салихамиджича журналист Фабрицио Романо.

Напомним, «Бавария» следующим летом хочет приобрести на позицию нападающего Гарри Кейна из лондонского «Тоттенхэма». У игрока действует контракт со «шпорами» до 2024 года.