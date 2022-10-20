Нагельсманн ответил, станет ли Чупо-Мотинг игроком основного состава

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что нападающему Эрику-Максиму Чупо-Мотингу не гарантировано место в стартовом составе команды. Напомним, камерунец в последних двух матчах «Баварии» записал на свой счёт три гола. Вчера форвард оформил дубль в Кубке Германии в ворота «Аугсбурга».

«Если говорит в целом, то никому не гарантировано место в стартовом составе, ведь мы хотим поддерживать конкуренцию. Но он очень громко заявил о себе сегодня. Второй гол был классическим голом «девятки», Чупо-Мотинг был точно в нужном месте», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции после победы над «Аугсбургом».