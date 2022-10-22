«Бавария» спокойно обыграла «Хоффенхайм»

«Бавария» не оставила ни шанса «Хоффенхайму» в центральном матче 11-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы были сильнее во всех компонентах игры и, главное, в забитых мячах. Джамал Мусиала забил со второй попытки, реализовав момент после подачи углового. Точку поставил Эрик Чупо-Мотинг, который разыграл комбинацию с Сержем Гнабри. Второй тайм прошел почти без моментов.
«Бавария» остается второй, ее соперник - шестой.
Протокол игры
|18'Мусиала Джамал (0:1)
|38'Чупо-Мотинг Эрик (0:2)
Бауманн Оливер•Акпогума Кевин•Кабак Озан• 81'Нсоки Стенли•Сков Роберт62' (Крамарич Андрей (62') •Анхелиньо Хосе•Прёмель Гриша 68'85' (Штиллер Анджело (85') •Гайгер Деннис85' (Руди Себастьян (85') •Баумгартнер Кристоф 33'62' (Кадержабек Павел (62') •Рюттер Жоржиньо•Даббур Мунас76' (Бишоф Том (76')
Ульрайх Свен•Павар Бенжамен•Упамекано Дайо• 51'Де Лихт Маттайс•Альфонсо Дэвис•Киммих Йозуа• 61'Горецка Леон70' (Тель Матис (70') •Гнабри Серж77' (Мазрауи Нуссер (77') •Мусиала Джамал77' (Гравенберх Райан (77') •Коман Кингсли61' (Мане Садио (61') •Чупо-Мотинг Эрик70' (Забитцер Марсель (70')
Запасные: Ибрагимович Арийон•Johannes Schenk•Станишич Йосип
22 октября. Стадион "Презеро Арена".
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