«Бавария» спокойно обыграла «Хоффенхайм»

«Бавария» не оставила ни шанса «Хоффенхайму» в центральном матче 11-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы были сильнее во всех компонентах игры и, главное, в забитых мячах. Джамал Мусиала забил со второй попытки, реализовав момент после подачи углового. Точку поставил Эрик Чупо-Мотинг, который разыграл комбинацию с Сержем Гнабри. Второй тайм прошел почти без моментов.

«Бавария» остается второй, ее соперник - шестой.

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