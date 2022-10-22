Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» спокойно обыграла «Хоффенхайм»

22 Октября 2022 • 18:30 Комментировать
Хоффенхайм
0:2
Бавария
окончен

«Бавария» не оставила ни шанса «Хоффенхайму» в центральном матче 11-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы были сильнее во всех компонентах игры и, главное, в забитых мячах. Джамал Мусиала забил со второй попытки, реализовав момент после подачи углового. Точку поставил Эрик Чупо-Мотинг, который разыграл комбинацию с Сержем Гнабри. Второй тайм прошел почти без моментов.

«Бавария» остается второй, ее соперник - шестой.

Протокол игры  
Хоффенхайм0:2Бавария
  18'Мусиала Джамал (0:1)
  38'Чупо-Мотинг Эрик (0:2)
Бауманн ОливерАкпогума КевинКабак Озан  81'Нсоки СтенлиСков Роберт 62' (Крамарич Андрей ( 62') Анхелиньо ХосеПрёмель Гриша  68' 85' (Штиллер Анджело ( 85') Гайгер Деннис 85' (Руди Себастьян ( 85') Баумгартнер Кристоф  33' 62' (Кадержабек Павел ( 62') Рюттер ЖоржиньоДаббур Мунас 76' (Бишоф Том ( 76')
Запасные: Беккер ФиннЛарсен Якоб-БруунКуарежма ЭдуардуБисакшич ЭрминПентке Филипп
Ульрайх СвенПавар БенжаменУпамекано Дайо  51'Де Лихт МаттайсАльфонсо ДэвисКиммих Йозуа  61'Горецка Леон 70' (Тель Матис ( 70') Гнабри Серж 77' (Мазрауи Нуссер ( 77') Мусиала Джамал 77' (Гравенберх Райан ( 77') Коман Кингсли 61' (Мане Садио ( 61') Чупо-Мотинг Эрик 70' (Забитцер Марсель ( 70')
Запасные: Ибрагимович АрийонJohannes SchenkСтанишич Йосип
22 октября. Стадион "Презеро Арена".

Видео

0:2. Гол Эрика Чупо-Мотинга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:2. Гол Эрика Чупо-Мотинга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Джамала Мусиала (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Джамала Мусиала (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хоффенхайм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Штуттгарт Штуттгарт
5
0
1.53 4.50 6.00
Видео
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Вердер Вердер
2
0
2.08 3.65 3.50
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Вольфсбург Вольфсбург
2
2
1.61 4.60 4.90
Видео
Окончен
Хоффенхайм Хоффенхайм
Бавария Бавария
0
2
5.20 4.70 1.57
Видео
Окончен
Аугсбург Аугсбург
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3
3
4.80 4.60 1.64
Видео
9 мин
Боруссия М Боруссия М
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
0
0
2.13 3.70 3.30
Видео
23.10.22 в 16:30
Бохум Бохум
Унион Берлин Унион Берлин
3.90 3.50 2.01
Видео
23.10.22 в 18:30
Герта Герта
Шальке 04 Шальке 04
2.21 3.60 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
18:33 · Германия. Бундеслига
«Байер» с «Вольфсбургом» выдали боевую ничью
18:32 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» разделался с «Вердером», проведя почти весь матч в большинстве
18:31 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» отыгрался с 0:3 в матче с «Аугсбургом»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» спокойно обыграла «Хоффенхайм»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Дортмунда устроила «Штуттгарту» 5:0
16:50 · Германия. Бундеслига
​У Лунёва появился вариант в Шотландии
15:22 · Германия. Бундеслига
Мукоко отказывается продлевать контракт с дортмундской «Боруссией» 1
15:19 · Германия. Бундеслига
Бензема помимо матча с «Севильей» ещё и пропустит игру с «РБ Лейпцигом»
14:52 · Германия. Бундеслига
Рибери признался, что заплакал, посмотрев видео о своей карьере
12:19 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелилась на молодого нападающего из Бундеслиги
10:38 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» отреагировали на скандальный поступок Роналду 2
08:17 · Германия. Бундеслига
Колодзейчак пополнил состав «Шальке»
02:55 · Германия. Бундеслига
«Нога в ногу» - после 44 матчей в Бундеслиге Нагельсманн в точности повторяет график Ковача
01:08 · Германия. Бундеслига
Шрёдер не заинтересован работой в «Штуттгарте»
21 Октября
23:26 · Германия. Бундеслига
«Майнц» ворвался в топ-3, забив 5 мячей «Кёльну»
Все новости
Рекомендуем