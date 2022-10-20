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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала – игрок месяца в «Баварии»

20 Октября 2022 • 15:41 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
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22.10 16:30

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала был признан лучшим игроком команды в сентябре. Напомним, в этом месяце немец отметился за коллектив Юлиана Нагельсманна тремя голами и тремя результативными передачами во всех турнирах.

В целом на счету полузащитника уже 5 голов и 5 ассистов в нынешнем розыгрыше Бундеслиги – это столько же, сколько футболист записал на свой счёт за весь прошлый сезон чемпионата.

Мусиала выступает за «Баварию» с лета 2019 года, когда перешёл в команду из академии лондонского «Челси». В этом сезоне Джамал застолбил за собой место в основном составе мюнхенского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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