Мюллер пропустит матч с «Хоффенхаймом»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер пропустит завтрашний матч своей команды на выезде против «Хоффенхайма», который состоится в рамках Бундеслиги. Об этом сообщил на пресс-конференции перед игрой главный тренер Юлиан Нагельсманн.

Причина завтрашнего отсутствия немца заключается в проблемах с желудочно-кишечным трактом. Ещё неизвестно, успеет ли футболист восстановиться к матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной».

В нынешнем сезоне Мюллер отметился за «Баварию» двумя голами и тремя результативными передачами в немецкой Бундеслиге. Футболист является лучшим ассистентом в истории своей команды.