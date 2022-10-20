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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала: «У меня нет ничего против Гави, это отличный игрок»

20 Октября 2022 • 13:44 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
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22.10 16:30

Полузащитник «Баварии» отреагировал на то, что трофей лучшему молодому игроку сезона по версии France Football достался Гави, который защищает цвета каталонской «Барселоны».

«У меня нет ничего против Гави, это отличный игрок. Конечно, я думал, что могу побороться за трофей вместе с Джудом Беллингемом, но в итоге выиграл Гави. Он провёл отличный сезон и я уважаю его», – заявил Мусиала после вчерашней победы в Кубке Германии над «Аугсбургом».

Мусиала в новом сезоне уже повторил свои показатели результативности за всю прошлую кампанию в Бундеслиге. На счету немца 5 голов и 5 голевых передач в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Джамал Мусиала Гави
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ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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