Кан приглашает Рибери в «Баварию»

Мы уже сообщали о том, что бывший футболист «Баварии» Франк Рибери объявил об окончании своей карьеры, и теперь рассматривает варианты своего дальнейшего трудоустройства.

Вакансия для него есть у Оливера Кана - легендарный голкипер «Баварии» приглашает Рибери на административную должность.

- Ты заразил и влюбил в себя «Баварию», ты стал легендой клуба. Я желаю тебе всего самого наилучшего в будущем, и помни - твой дом тут, мы ждем тебя, - написал в социальной сети Оливер.

Рибери выступал в «Баварии» с 2007 по 2019 год. В последние годы своей карьеры он играл в Италии - сперва в «Фиорентине», потом в «Салернитане».