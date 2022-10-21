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Кан приглашает Рибери в «Баварию»

21 Октября 2022 • 19:02 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
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Через 20 ч. 2 мин.

Мы уже сообщали о том, что бывший футболист «Баварии» Франк Рибери объявил об окончании своей карьеры, и теперь рассматривает варианты своего дальнейшего трудоустройства.

Вакансия для него есть у Оливера Кана - легендарный голкипер «Баварии» приглашает Рибери на административную должность.

- Ты заразил и влюбил в себя «Баварию», ты стал легендой клуба. Я желаю тебе всего самого наилучшего в будущем, и помни - твой дом тут, мы ждем тебя, - написал в социальной сети Оливер.

Рибери выступал в «Баварии» с 2007 по 2019 год. В последние годы своей карьеры он играл в Италии - сперва в «Фиорентине», потом в «Салернитане».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Франк Рибери Оливер Кан
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ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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