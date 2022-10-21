Нагельсманн: «Чупо-Мотинга сложно назвать классической «девяткой»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн постарался подробней объяснить функции, которые выполняет нападающий Эрик-Максим Чупо-Мотинг. Напомним, камерунец выступает за команду с 2020 года, когда перешёл свободным агентом из французского «ПСЖ».

«Чупо-Мотинга сложно назвать классической «девяткой». Он также много играет между линиями. Он очень одарённый футболист. Эрик-Максим больше напоминает «десятку», которая также способна действовать впереди. Мы очень счастливы, что он в нашей команде. У него есть все качества, чтобы быть игроком стартового состава», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Чупо-Мотинг забил три гола в двух последних матчах «Баварии» во всех турнирах.