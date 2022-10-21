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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Пропустит ли Нойер чемпионат мира? Я так не думаю»

21 Октября 2022 • 13:53 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
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22.10 16:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил степень серьёзности травмы голкипера Мануэля Нойера. Напомним, немец вынужден пропустить два следующих матча мюнхенского клуба в чемпионате Германии против «Хоффенхайма» и в Лиге чемпионов против каталонской «Барселоны».

«Пропустит ли Нойер чемпионат мира? Я так не думаю. Мы стараемся правильно оценить ситуацию. Мануэль лучше чувствует своё тело. Он получил травму в очень сложной точке плеча. Я надеюсь, он вернётся к матчу с «Майнцем» на следующих выходных», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции перед игрой с «Хоффенхаймом» в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Юлиан Нагельсманн
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ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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