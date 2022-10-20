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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала: «Игра Лиги чемпионов на «Камп Ноу» – это всегда нечто особенное»

20 Октября 2022 • 14:04 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
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Через 6 ч. 31 мин.

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поделился ожиданиями от матча 5 тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится не следующей неделе.

«Игра против «Барселоны» – это всегда большое событие. Мы мотивированы на каждый матч, но игра Лиги чемпионов на «Камп Ноу» – нечто особенное. Все в команде готовы к игре, и мы сделаем всё, чтобы победить на выезде», – заявил Мусиала в интервью после вчерашней победы в Кубке Германии над «Аугсбургом».

«Бавария» выиграла каждый из четырёх своих матчей в групповом этапе Лиги чемпионов. Если миланский «Интер» обыграет «Викторию», «Барселона» вылетит в Лигу Европы вне зависимости от результата матча «сине-гранатовых» с мюнхенцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Джамал Мусиала
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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