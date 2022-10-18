«Бавария» установила собственный рекорд после десяти туров Бундеслиги

После десяти туров немецкого чемпионата Бундеслиги «Бавария» установила свой собственный рекорд - в составе клуба отличились уже тринадцать разных футболистов. Ранее с клубом такого еще не происходило.

И лишь одна команда в истории немецкого чемпионата имела больше авторов голов после десяти туров турнира - дортмундская «Боруссия» в сезоне 2018\2019, когда в составе команды забивали четырнадцать игроков.

Лучшими бомбардирами «Баварии» в текущем сезоне являются Джамал Мусияла, Лерой Сане и Садио Мане - они забили по пять голов. В следующем, одиннадцатом туре, «Бавария» сразится в гостях с «Хоффенхаймом».