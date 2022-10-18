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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» установила собственный рекорд после десяти туров Бундеслиги

18 Октября 2022 • 19:55 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
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22.10 16:30

После десяти туров немецкого чемпионата Бундеслиги «Бавария» установила свой собственный рекорд - в составе клуба отличились уже тринадцать разных футболистов. Ранее с клубом такого еще не происходило.

И лишь одна команда в истории немецкого чемпионата имела больше авторов голов после десяти туров турнира - дортмундская «Боруссия» в сезоне 2018\2019, когда в составе команды забивали четырнадцать игроков.

Лучшими бомбардирами «Баварии» в текущем сезоне являются Джамал Мусияла, Лерой Сане и Садио Мане - они забили по пять голов. В следующем, одиннадцатом туре, «Бавария» сразится в гостях с «Хоффенхаймом».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хоффенхайм
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ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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