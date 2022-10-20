Нагельсманн: «У Гравенберха непростая ситуация, но он скоро будет одним из лучших полузащитников планеты»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал отсутствие игровой практики у полузащитника Райана Гравенберха. Напомним, голландец провёл в Бундеслиге чуть более 100 минут в этом сезоне.

«У Гравенберха непростая ситуация, но он скоро будет одним из лучших полузащитников планеты. Я объяснил ему, что у него будет слегка другая роль, чем в «Аяксе». Конечно, он говорит о том, что недостаточно играет, но нельзя сказать, что он разочарован или зол», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Гравенберх перешёл в «Баварию» этим летом из амстердамского «Аякса» за 18,5 миллионов евро. У игрока в данный момент на счету всего гол и ассист в Кубке Германии.