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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «У Гравенберха непростая ситуация, но он скоро будет одним из лучших полузащитников планеты»

20 Октября 2022 • 12:48 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
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22.10 16:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал отсутствие игровой практики у полузащитника Райана Гравенберха. Напомним, голландец провёл в Бундеслиге чуть более 100 минут в этом сезоне.

«У Гравенберха непростая ситуация, но он скоро будет одним из лучших полузащитников планеты. Я объяснил ему, что у него будет слегка другая роль, чем в «Аяксе». Конечно, он говорит о том, что недостаточно играет, но нельзя сказать, что он разочарован или зол», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Гравенберх перешёл в «Баварию» этим летом из амстердамского «Аякса» за 18,5 миллионов евро. У игрока в данный момент на счету всего гол и ассист в Кубке Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Райан Гравенберх
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ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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