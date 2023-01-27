Де Дзерби: «Кайседо сосредоточен на «Брайтоне»

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях привёл слова наставника «Брайтона» Роберто де Дзерби, который высказался о своём центральном полузащитнике Мойзесе Кайседо.

«Игрок сосредоточен лишь на «Брайтоне». Ясно, что он может сменить наш клуб на более топовую команду, но я надеюсь, что он доиграет с нами этот сезон, ведь это, по моему мнению, будет лучшим решением как для него самого, так и для нас», - цитирует Романо де Дзерби.

Ранее в СМИ появились слухи, что лидер АПЛ в лице лондонского «Арсенала» хочет укрепить Мойзесом Кайседо свою опорную зону. Также игроком интересуется конкурент «Арсенала» - «Челси».