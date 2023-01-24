«Брайтон» предложил «Шахтёру» 11 миллионов евро за Матвиенко

Английский «Брайтон», который в будущем сезоне вполне может попасть в еврокубки, предложил донецкому «Шахтёру» 11 млн евро за центрального украинского защитника Николая Матвиенко, пишет инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях. Ранее сообщалось, что рулевой «чаек» Роберто де Дзерби заинтересован в трансфере молодого игрока.

Правда, сумма в 11 млн руководство «горняков» совсем не устраивает – украинский клуб назвал «Брайтону» сумму почти в три раза выше – 30 млн евро.

Ранее «Шахтёр» уже продал одного своего игрока в клуб АПЛ – в «Челси» за баснословные 100 млн евро с учётом бонусов отправился вингер украинского клуба Михаил Мудрик.