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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» увеличил предложение «Шахтёру» по Матвиенко

25 Января 2023 • 22:13 Комментировать
Брайтон
...
Борнмут
04.02 18:00

Английский «Брайтон» увеличил предложение донецкому «Шахтёру» по трансферу защитника Николая Матвиенко. Теперь «чайки» предлагают «горнякам» 20 млн евро – из них 4 млн в качестве бонусов. «Шахтёр» такое предложение, судя по информации известного инсайдера Фабрицио Романо не очень устраивает, украинский клуб настаивает на 30 млн евро за игрока. Ранее английский клуб предложил 11 млн евро.

Напомним, ранее «Шахтёр» уже удачно продал своего вингера Михаила Мудрика в клуб АПЛ – «Челси».

«Брайтон» по итогам 19 туров чемпионата Англии идёт на шестой строчке турнирной таблицы и вполне может попасть в еврокубки на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Брайтон Николай Матвиенко Трансферы футбола - зима 2023
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