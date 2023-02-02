Мойсес Кайседо возобновил тренировки с «Брайтоном»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо возобновил тренировки со своей командой. Напомним, в последние дни зимнего трансферного окна «чайки» отстранили 21-летнего эквадорца от групповых занятий, так как футболист не был полностью сосредоточен на процессе.

Напомним, Кайседо был интересен двум лондонским клубам – «Арсеналу» и «Челси». «Брайтон» требовал за игрока около 100 миллионов евро, поэтому трансфер так и не состоялся в январское окно. Тем не менее, «чайки» будут открыты к продаже футболиста летом за более приемлемую цену для потенциальных покупателей.

Кайседо в нынешнем сезоне отметился в Премьер-лиге одним голом и результативной передачей.