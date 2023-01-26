«Вест Хэм» отдал своего голкипера в «Борнмут»

Голкипер «Вест Хэма» Даррен Рэндолф продолжит свою карьеру в другом клубе АПЛ, который в текущем сезоне сражается за выживание – в «Борнмуте». Об этом сообщает пресс-служба «вишен».

35-летний голкипер заключил с новым клубом соглашение длительностью 1,5 года. За «Вест Хэм» ирландец в текущем сезоне ещё не играл.

Основным голкипером «Борнмута» в текущем сезоне является испанец Нето, известный по выступлениям за «Севилью» и «Барселону». Клуб идёт в зоне вылета – на 18-м месте, набрав 17 очков за 20 сыгранных матчей. «Вест Хэм» движется на 16-й позиции с 18 набранными очками, сыграв столько же матчей.