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Владелец «Борнмута» заблокировал трансфер Дзаньоло

31 Января 2023 • 21:20 Комментировать
Брайтон
...
Борнмут
04.02 18:00

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло дал согласие на переход в английский «Борнмут», но сделка так и не состоялась.

Изначально 23-летний футболист не был заинтересован в предложении «вишен», но изменил своё решение в начале текущей недели, опасаясь остаться без игровой практики в «Роме». Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, для итальянца уже был готов частный самолёт, но во вторник владелец «Борнмута» заблокировал переход, решив, что клуб и без того потратил достаточно средств в зимнее трансферное окно.

Николо Дзаньоло также был интересен «Тоттенхэму», «Милану» и «Лидсу». «Рома» запрашивала чуть менее 30 млн евро за трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Борнмут Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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БРАЙТОН БОРНМУТ
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