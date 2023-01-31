Владелец «Борнмута» заблокировал трансфер Дзаньоло

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло дал согласие на переход в английский «Борнмут», но сделка так и не состоялась.

Изначально 23-летний футболист не был заинтересован в предложении «вишен», но изменил своё решение в начале текущей недели, опасаясь остаться без игровой практики в «Роме». Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, для итальянца уже был готов частный самолёт, но во вторник владелец «Борнмута» заблокировал переход, решив, что клуб и без того потратил достаточно средств в зимнее трансферное окно.

Николо Дзаньоло также был интересен «Тоттенхэму», «Милану» и «Лидсу». «Рома» запрашивала чуть менее 30 млн евро за трансфер.