Гари О'Нил: «Очень непростой матч»

«Борнмут» уступил «Брайтону» в игре двадцать второго тура английского чемпионата, «вишни» пропустили один гол, на который не смогли ответить. Наставник «Борнмута» Гари О'Нил прокомментировал итоги игры, посетовав на не очень справедливое, на его взгляд, судейство.

- Мы неплохо сыграли, но недополучили пенальти, хотя не хочу заострять внимание на судействе. Игра была непростой, не забывайте, как хорошо выступает «Брайтон». У них было больше владения мячом, но по возможностям забить, я думаю, мы им не уступили. Ну и, опять-таки, неназначенный пенальти, - цитирует слова наставника «Борнмута» BBC Sport.