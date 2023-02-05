Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гари О'Нил: «Очень непростой матч»

05 Февраля 2023 • 01:21 Комментировать
Брайтон
1:0
Борнмут
окончен

«Борнмут» уступил «Брайтону» в игре двадцать второго тура английского чемпионата, «вишни» пропустили один гол, на который не смогли ответить. Наставник «Борнмута» Гари О'Нил прокомментировал итоги игры, посетовав на не очень справедливое, на его взгляд, судейство.

- Мы неплохо сыграли, но недополучили пенальти, хотя не хочу заострять внимание на судействе. Игра была непростой, не забывайте, как хорошо выступает «Брайтон». У них было больше владения мячом, но по возможностям забить, я думаю, мы им не уступили. Ну и, опять-таки, неназначенный пенальти, - цитирует слова наставника «Борнмута» BBC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Гари О'Нил
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Лестер Лестер
2
4
2.09 3.40 3.70
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль Ливерпуль
3
0
4.30 3.95 1.81
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Борнмут Борнмут
1
0
1.44 4.80 7.20
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2
1
1.59 4.40 5.40
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Саутгемптон Саутгемптон
3
0
1.93 3.70 4.00
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Вест Хэм Вест Хэм
1
1
1.75 3.85 4.80
Видео
05.02.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Лидс Лидс
2.65 3.55 2.65
Видео
05.02.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.80 4.30 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
01:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» старается не переплачивать за игроков
01:30 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Слишком многое позволили «Лестеру»
01:21 · Англия. Премьер-лига
Гари О'Нил: «Очень непростой матч»
01:05 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски: «Тоттенхэм» постарается обыграть «Манчестер Сити» ради Конте»
04 Февраля
23:57 · Англия. Премьер-лига
Натан Джонс: «Я очень, очень разочарован»
23:56 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Кайседо нужен «Брайтону», я верю в него»
23:50 · Англия. Премьер-лига
572 минуты - столько продлилась сухая серия «Ньюкасла»
23:47 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Это был напряжённый матч»
23:43 · Англия. Премьер-лига
Каллум Уилсон: «Обидно, что не дожали соперника»
23:38 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Я доволен игроками»
23:33 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Сегодня на поле был прежний «Вест Хэм»
23:32 · Англия. Премьер-лига
Виейра прокомментировал поражение от «МЮ»
22:55 · Англия. Премьер-лига
Мерсон рассказал, что его поразило в игре «Ливерпуля»
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не смог стать первой командой Англии, которая выиграла 100 игр у конкретного соперника в высшей лиге
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» – обладатель самой длительной действующей серии без поражений в топ-5 лигах
Все новости
Рекомендуем