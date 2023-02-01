Английский «Борнмут» в своих соцсетях официально представил молодого новичка – им стал 20-летний центральный защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный. Сообщается, что игрок обороны подписал трудовое соглашение в новым клубом до середины 2028 года. Сумма компенсации «Динамо» за переход игрока, согласно данным с портала Transfermarkt, составила 22,7 млн евро.

В текущем сезоне украинец провёл за свой клуб 25 матчей во всех турнирах. «Борнмут» в текущем сезоне сражается за выживание и располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ всего лишь с 17 набранными очками.