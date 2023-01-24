«Борнмут» согласовал трансфер Джексона

«Борнмут» полностью согласовал переход нападающего «Вильярреала» Николаса Джексона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 23 миллиона евро плюс 2,5 миллиона в виде бонусов. Ранее сообщалось, что условия личного контракта 21-летнего футболиста с английским клубом уже согласованы.

В нынешнем сезоне молодой форвард провёл за «Вильярреал» 24 матча, забив в них три гола и отдав три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 15 миллионов евро.

После 20 туров текущего розыгрыша АПЛ «Борнмут» расположился на 18-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.