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«Борнмут» согласовал трансфер Джексона

24 Января 2023 • 15:51 Комментировать
Вильярреал
...
Райо Вальекано
30.01 23:00

«Борнмут» полностью согласовал переход нападающего «Вильярреала» Николаса Джексона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 23 миллиона евро плюс 2,5 миллиона в виде бонусов. Ранее сообщалось, что условия личного контракта 21-летнего футболиста с английским клубом уже согласованы.

В нынешнем сезоне молодой форвард провёл за «Вильярреал» 24 матча, забив в них три гола и отдав три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 15 миллионов евро.

После 20 туров текущего розыгрыша АПЛ «Борнмут» расположился на 18-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Борнмут Трансферы футбола - зима 2023 Николас Джексон
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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