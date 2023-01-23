Сперцян интересен полуфиналисту прошлого розыгрыша Лиги чемпионов

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в скором времени может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. По эксклюзивной информации от «Евро-Футбол.Ру», хавбеком интересуется «Вильярреал», который в прошлом сезоне дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

Относительно недавно «жёлтая субмарина» пережила смену тренера. Вместо отправившегося в «Астон Виллу» Унаи Эмери команду возглавил экс-наставник каталонской «Барселоны» Кике Сетьен. Сейчас «Вильярреал» идёт на пятом месте в турнирной таблице Ла Лиги.

22-летний Сперцян в нынешнем сезоне отметился 9 голами и 5 результативными передачами в Российской премьер-лиге. Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 9 миллионов евро.