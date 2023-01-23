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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян интересен полуфиналисту прошлого розыгрыша Лиги чемпионов

23 Января 2023 • 16:21 Комментировать
Вильярреал
...
Райо Вальекано
30.01 23:00

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в скором времени может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. По эксклюзивной информации от «Евро-Футбол.Ру», хавбеком интересуется «Вильярреал», который в прошлом сезоне дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

Относительно недавно «жёлтая субмарина» пережила смену тренера. Вместо отправившегося в «Астон Виллу» Унаи Эмери команду возглавил экс-наставник каталонской «Барселоны» Кике Сетьен. Сейчас «Вильярреал» идёт на пятом месте в турнирной таблице Ла Лиги.

22-летний Сперцян в нынешнем сезоне отметился 9 голами и 5 результативными передачами в Российской премьер-лиге. Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Краснодар Эдуард Сперцян Трансферы футбола - зима 2023
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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