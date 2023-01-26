«Реал» воспользовался опцией выкупа Франа Гарсии, игрок не перейдёт в «Байер»

Мадридский «Реал» активировал опцию выкупа в контракте правого защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсии. По информации от Marca, воспитанник «королевского клуба» вернётся на «Сантьяго Бернабеу» следующим летом.

Руководство «Реала» пошло на такую меру из-за того, что футболиста хотел выкупить леверкузенский «Байер». Отступные в контракте Гарсии с «Райо Вальекано» составляли 10 миллионов евро, которые были готовы заплатить «фармацевты».

Напомним, главным тренером «Байера» является бывший полузащитник «Реала» Хаби Алонсо. Испанец был бы не против усилить свою команду воспитанником «королевского клуба».