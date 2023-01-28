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Англия. Чемпионшип

«Вильярреал» договорился о подписании игрока из Чемпионшипа

28 Января 2023 • 15:42 Комментировать
Блэкберн
0:0
Блэкпул
отменен

Нападающий «Блэкберна» Бен Бреретон продолжит карьеру в «Вильярреале», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский клуб полностью согласовал переход 23-летнего чилийца следующим летом на правах свободного агента. Отмечается, что клубы АПЛ также были заинтересованы в Бреретоне, но футболист выбрал «Вильярреал».

Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет «Эвертон».

В нынешнем сезоне Бреретон провёл в составе «Блэкберна» 31 матч, забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Чили в 16 миллионов евро.  

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Блэкберн Вильярреал Бен Бреретон Трансферы футбола - зима 2023
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