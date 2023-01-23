Де Дзерби хочет видеть Матвиенко в «Брайтоне»

Защитник донецкого «Шахтёра» Николай Матвиенко до конца трансферного окна может отправиться в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Дэвида Орнштейн, переход украинца в стан «чаек» вполне вероятен.

26-летний защитник в данный момент находится в Лондоне, но этот факт пока не касается потенциального трансфера. Тем не менее, украинца очень хочет видеть в своей команде бывший тренер «Шахтёра» Роберто де Дзерби.

Ранее в Английскую премьер-лигу из «Шахтёра» перебрался Михаил Мудрик, за которого лондонский «Челси» заплатил 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов «горняки» в будущем могут получить в виде бонусов.