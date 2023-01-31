Де Дзерби рассказал, почему «Брайтон» не интересуется Дзаньоло

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался на тему трансфера футболиста «Ромы» Николо Дзаньоло.

Потенциальный уход 23-летнего игрока стал одной из самых обсуждаемых тем в итальянском футболе. Интерес к атакующему полузащитнику, решившему покинуть «Рому», проявляли различные клубы АПЛ, среди которых не оказалось «Брайтона».

«Нет, мы не интересовались Дзаньоло, – отвечает де Дзерби на вопрос о своём соотечественнике. – Я знаю, что Николо – очень качественный игрок, который, кстати, подходит «Брайтону» по возрастным параметрам – наш клуб подписывает игроков для их последующей перепродажи. Однако Дзаньоло не вписывается в рамки наших экономических возможностей», – цитирует TMW итальянского наставника.