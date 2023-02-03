Де Дзерби призвал фанатов поддержать Кайседо

Полузащитник Мойсес Кайседо в январе мог покинуть «Брайтон» и пойти на повышение. Более того, эквадорец публично заявлял о своём желании сменить клубную прописку. Тем не менее, Кайседо остался в клубе. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «чаек» Роберто де Дзерби.

«Я рад, что Мойсес Кайседо остался с нами. Хочу обратиться к нашим фанатам, чтобы они поддержали его.

Мне нравится Мойсес. Все в клубе его любят, и я хочу, чтобы болельщики последовали за мной – давайте поддержим Кайседо», - сказал де Дзерби журналистам.

В субботу, 4 февраля, «Брайтон» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Борнмута».