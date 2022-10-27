Аке: «Гвардиола очень требователен к защитникам»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке рассказал о том, как главный тренер Хосеп Гвардиола работает с игроками обороны.

«Гвардиола очень требователен к защитникам. Мы делаем несколько специальных упражнений на тренировках Он ставит не просто атакующую игру, Пеп очень хорош и в защите. Когда мы выиграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2, Гвардиола совсем не был счастлив», – заявил Аке в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Напомним, Аке летом мог покинуть «горожан» и вернуться в лондонский «Челси», за который выступал с 2012 по 2017 год. Тем не менее, «пенсионеров» спугнула запрашиваемая сумма трансфера и сделка в итоге так и не состоялась.