Де Брёйне прокомментировал победу над «Лестером»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о минимальной победе над «Лестером» в матче Английской премьер-лиге.

«Очень сложно играть против 11 человек за мячом, с Холанном или без него. Мы доказали, что можем сделать это с ним или без него. У нас хорошая команда», – заявил лидер «горожан» в послематчевом интервью. Отметим, что де Брёйне стал автором единственного мяча, забив со штрафного.

Гостевая победа позволила подопечным Хосепа Гвардиолы выйти на первое место в таблице Английской премьер-лиги после 12 туров, набрав 29 очков.

