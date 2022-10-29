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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне прокомментировал победу над «Лестером»

29 Октября 2022 • 16:52 Комментировать
Лестер
0:1
Манчестер Сити
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о минимальной победе над «Лестером» в матче Английской премьер-лиге.

«Очень сложно играть против 11 человек за мячом, с Холанном или без него. Мы доказали, что можем сделать это с ним или без него. У нас хорошая команда», – заявил лидер «горожан» в послематчевом интервью. Отметим, что де Брёйне стал автором единственного мяча, забив со штрафного.

Гостевая победа позволила подопечным Хосепа Гвардиолы выйти на первое место в таблице Английской премьер-лиги после 12 туров, набрав 29 очков.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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