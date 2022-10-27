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В подписании Гюндогана заинтересовался ещё один топ-клуб

27 Октября 2022 • 21:07 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
1 10.00 X 6.00 2 1.27
29.10 14:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган интересен французскому «Пари Сен-Жермен».

Как стало известно чуть раньше, серьёзный интерес к немецкому хавбеку проявляет «Бавария», уже обсудившая с 32-летним футболистом возможный переход следующим летом. По данным журналиста Маттео Моретто, конкуренцию мюнхенцам составит другой европейский гранд – «ПСЖ». Спортивный директор парижан Луиш Кампуш очень высоко оценивает способности капитана «Манчестер Сити».

Действующий контракт Илкая Гюндогана с «горожанами» рассчитан до июня 2023 года. Известно, что клуб заинтересован в продлении соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити ПСЖ Илкай Гюндоган
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР СИТИ
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