В подписании Гюндогана заинтересовался ещё один топ-клуб

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган интересен французскому «Пари Сен-Жермен».

Как стало известно чуть раньше, серьёзный интерес к немецкому хавбеку проявляет «Бавария», уже обсудившая с 32-летним футболистом возможный переход следующим летом. По данным журналиста Маттео Моретто, конкуренцию мюнхенцам составит другой европейский гранд – «ПСЖ». Спортивный директор парижан Луиш Кампуш очень высоко оценивает способности капитана «Манчестер Сити».

Действующий контракт Илкая Гюндогана с «горожанами» рассчитан до июня 2023 года. Известно, что клуб заинтересован в продлении соглашения.