Гюндоган: «Де Брёйне тоже претендовал на капитанскую повязку, и я рад, что выбрали меня»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, как стал капитаном команды.

«Для тренера было важно, чтобы игроки выбрали нашего нового капитана, и выбор стоял между мной и Кевином де Брёйне. Я был очень счастлив и горд, когда команда выбрала меня, но я был бы рад и за Кевина, если бы предпочтение отдали ему.

Я не чувствую себя единственным капитаном, потому что у нас есть пять игроков, выполняющих капитанские обязанности. Мы все пытаемся помогать остальным, оказывать поддержку», – рассказал 32-летний немецкий хавбек в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Илкай Гюндоган провёл 14 матчей за «горожан» в нынешнем сезоне, отметившись двумя голами и одним ассистом.