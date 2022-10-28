Мангала: «После работы с Гвардиолой, у меня появилось ещё больше желания стать тренером»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала признался, что после работы под руководством Хосепа Гвардиолы сам захотел стать тренером по завершению игровой карьеры.

«После работы под руководством Гвардиолы, у меня появилось ещё больше желания стать тренером. Мы часто говорим о нём, когда обсуждаем то, что происходит на поле, но при этом люди не видят того, какой менталитет он прививает своим игрокам», – цитирует Мангала City Xtra.

В данный момент Мангала выступает во втором дивизионе Франции в составе «Сент-Этьена», который опустился в Лигу 2 по итогам прошлого сезона. Напомним, Эльяким также успел поиграть в АПЛ за «Эвертон».