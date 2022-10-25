Гюндоган оценил вклад Холанна в игру «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган оценил игру нападающего команды Эрлинга Холанна.

Гюндоган заявил официальному сайту УЕФА о том, что Холанн является тем оружием, которого у «Сити» не было на протяжении нескольких лет, форвард приносит большую пользу команде, он мощный игрок, при этом очень быстрый. У Холанна отличный удар, добавил хавбек.

Напомним, 22-летний норвежский нападающий перебрался в «Манчестер Сити» минувшим летом из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне футболист забил 22 мяча и сделал три результативные передачи в 15 встречах с учетом всех турниров.