Фоден — о «Манчестер Сити»: «Не думаю, что мы сильно изменили свой стиль игры, чтобы приспособиться к Холанну»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался на тему того, что «горожанам» пришлось изменить свой стиль игры после появления в команде норвежского нападающего Эрлинга Холанна.

По мнению 22-летнего англичанина, приход Холанна не оказал кардинального влияния на игру «Манчестер Сити», отметив, что форвард очень важен для команды.

«Не думаю, что мы сильно изменили свой стиль игры, чтобы приспособиться к Холанну. Но в этом сезоне мы стали действовать острее. Теперь мы ищем Эрлинга на поле, потому что знаем, что он может запугивать защитников», — цитирует Фодена пресс-служба «Манчестер Сити».

Напомним, Холанн перешёл в английский клуб из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за 60 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний форвард провёл за «горожан» 16 матчей, в которых забил 22 гола и отдал три результативные передачи.