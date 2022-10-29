​Гвардиола рассказал, когда Холанн может вернуться на поле

Из-за травмы Эрлинг Холанн не сыграл за «Манчестер Сити» в субботнем матче Премьер-лиги против «Лестера». После игры главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола дал комментарий насчёт состояния норвежца.

«Я не знаю точно, когда он вернётся. У него повреждение связок. Он чувствует себя лучше, но он не сыграет против «Севильи», потому что мы уже обеспечили себе первое место в группе Лиги чемпионов. Надеюсь, что он сыграет против «Фулхэма». Если нет, то он сыграет против «Челси» в Кубке лиги», - рассказал Гвардиола BBC.

В 16 матчах за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн записал на свой счёт 22 гола.