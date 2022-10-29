Гол де Брёйне со штрафного позволил «Манчестер Сити» одолеть «Лестер»

В 14-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» отправился в гости к «Лестеру». В первом тайме гости были чуть ближе к успеху, но отлично работали голкиперы. Сразу после перерыва Родри в касание пробил рядом с каркасом. Единственный гол был оформлен тут же. Метров с 27 Кевин де Брёйне перебросил стенку и поразил самый угол ворот. В ответ Юри Тилеманс зарядил в перекладину. Концовка осталась за «лисами», но финишный штурм не стал голевым.
«Сити» вышел на первое место, опередив «Арсенал», его соперник остается сразу над зоной вылета.
Протокол игры
|49'Де Брёйне Кевин (0:1)
Уорд Дэнни II•Амарти Даниэль•Фас Ваут•Сёюнджю Чаглар72' (Дака Патсон (72') •Кастань Тимоти•Тилеманс Юри•Дьюсбери-Холл Кирнан46' (Менди Нампалис (46') •Джастин Джеймс•Мэддисон Джеймс•Варди Джейми71' (Ихеаначо Келечи (71') •Барнс Харви
Эдерсон Мораес•Стоунс Джон•Аканджи Мануэль72' (Диаш Рубен (72') •Лапорт Эмерик•Канселу Жоау•Де Брёйне Кевин•Родри Эрнандес•Гюндоган Илкай•Силва Бернарду•Альварес Хулиан77' (Фоден Фил (77') •Грилиш Джек
29 октября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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