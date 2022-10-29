Гол де Брёйне со штрафного позволил «Манчестер Сити» одолеть «Лестер»

В 14-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» отправился в гости к «Лестеру». В первом тайме гости были чуть ближе к успеху, но отлично работали голкиперы. Сразу после перерыва Родри в касание пробил рядом с каркасом. Единственный гол был оформлен тут же. Метров с 27 Кевин де Брёйне перебросил стенку и поразил самый угол ворот. В ответ Юри Тилеманс зарядил в перекладину. Концовка осталась за «лисами», но финишный штурм не стал голевым.

«Сити» вышел на первое место, опередив «Арсенал», его соперник остается сразу над зоной вылета.