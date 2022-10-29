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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гол де Брёйне со штрафного позволил «Манчестер Сити» одолеть «Лестер»

29 Октября 2022 • 16:20 Комментировать (1)
Лестер
0:1
Манчестер Сити
окончен

В 14-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» отправился в гости к «Лестеру».  В первом тайме гости были чуть ближе к успеху, но отлично работали голкиперы. Сразу после перерыва Родри в касание пробил рядом с каркасом. Единственный гол был оформлен тут же. Метров с 27 Кевин де Брёйне перебросил стенку и поразил самый угол ворот. В ответ Юри Тилеманс зарядил в перекладину. Концовка осталась за «лисами», но финишный штурм не стал голевым.

«Сити» вышел на первое место, опередив «Арсенал», его соперник остается сразу над зоной вылета.

Протокол игры  
Лестер0:1Манчестер Сити
  49'Де Брёйне Кевин (0:1)
Уорд Дэнни IIАмарти ДаниэльФас ВаутСёюнджю Чаглар 72' (Дака Патсон ( 72') Кастань ТимотиТилеманс ЮриДьюсбери-Холл Кирнан 46' (Менди Нампалис ( 46') Джастин ДжеймсМэддисон ДжеймсВарди Джейми 71' (Ихеаначо Келечи ( 71') Барнс Харви
Запасные: Олбрайтон МаркИверсен ДаниэльПерес АйосеПрат ДеннисНдиди УилфредТомас Люк
Эдерсон МораесСтоунс ДжонАканджи Мануэль 72' (Диаш Рубен ( 72') Лапорт ЭмерикКанселу ЖоауДе Брёйне КевинРодри ЭрнандесГюндоган ИлкайСилва БернардуАльварес Хулиан 77' (Фоден Фил ( 77') Грилиш Джек
Запасные: Льюис РикоАке НатанГомес СерхиоМарез РиядОртега ШтефанУилсон-Эсбранд ДжошКарсон Скотт
29 октября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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Комментарии (1)
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ARTUR
29 Октября 2022 в 16:43
Матч так себе..движухи много толку мало , лестер доигрывает этот сезон в апл если не сейчас то на другой сезон вылетит точно , сити в не очень натужном матче могли потерять очки если бы не чудо гол Кевина .
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